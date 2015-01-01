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कार्रवाई:रिश्वत मांगने के आराेपी एएसआई रामजी राय काे एसपी ने किया सस्पेंड

सिमडेगा2 घंटे पहले
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एसपी के पूर्व रीडर और वर्तमान में ठेठईटांगर थाना के एएसआई रामजी राय को फोन पर रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बताया गया कि एएसआई द्वारा जिससे रिश्वत मांगी गई थी। उन्हाेंने इसकी शिकायत डीआईजी से की थी। डीआईजी ने मामले की जांच कराने का निर्देश दिया था। जिसके बाद डीएसपी के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच में पूर्व रीडर दोषी पाए गए और उन्हें निलंबित किया गया है।

इस बाबत एसपी डाॅ शम्स तबरेज ने पूर्व रीडर की निलंबन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पूर्व रीडर के द्वारा फोन के माध्यम से पैसे की मांग करने की शिकायत आई थी। उन्होंने यह भी कहा कि रिश्वत लेने या गलत कार्य में संलग्न किसी पुलिस पदाधिकारी व जवानों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं अच्छे कार्य करने वाले पुरस्कृत भी होंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही पुरस्कार का जिक्र उनके सेवा पुस्तिका में भी दर्ज की जाएगी।

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