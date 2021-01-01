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आयोजन:मानव तस्करी के खिलाफ चलाया जागरुकता अभियान

सिमडेगा7 घंटे पहले
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  • ग्रामीणों को दी गई नुकसान की जानकारी

जिले के पाकरटांड प्रखंड में प्रखंड प्रशासन एवं पुलिस ने मानव मानव तस्करी का खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक किया। प्रखंड कार्यालय में फिया फाउंडेशन और प्रखंड प्रशासन के माध्यम से मानव तस्करी के खिलाफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आए ग्रामीणों और बालिकाओं को मानव तस्करी से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो ने कहा बाहर से आकर महानगरों में काम दिलाने और ज्यादा कमाई का लालच देने वालों से सावधान रहें।

ऐसे लोग बच्चियों के साथ कई तरह के शोषण किए करते हैं। कार्यशाला में थाना प्रभारी अमीत राय ने मानव तस्करी के बारे में लोगों को बताया कि महानगरों में पहुंचने के बाद गांव की बहन बेटियां अपनों के पहुंच से दूर हो जाती है। उन्होंने गांव वालों से आग्रह किया कि अपने गाँव क्षेत्र में हीं रह कर खेती बारी कर या सरकार की कई योजनाओं से जुड़ कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ।कार्यशाला की समाप्ति के पश्चात पाकरटांड और क्रुसकेला में जागरुकता मार्च निकाला गया। लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक किया गया। इस दौरान प्रखंड कर्मियों सहित पुलिस के जवान और फिया फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित रहे।

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