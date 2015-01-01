पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विरोध:पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

सिमडेगा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

टीवी पत्रकार अर्णव गोस्वामी की महाराष्ट्र सरकार द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाईक ने कहा कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है।

यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। अर्णव गोस्वामी को शीघ्र रिहा करने की मांग की गई। सतीश पांडेय, दीपक पुरी, सत्यनारायण प्रसाद, कृष्णा ठाकुर, महेश कुमार साहू, कुलदीप मिश्रा, अमित सिंह, उत्तम केरकेट्टा, मनोज चौबे, सिंह, कमला कुमारी, रूनी कुमारी, रामा प्रसाद, जोगिंदर राम आदि उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें