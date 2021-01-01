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परेशानी:छोटी दूरी के सफर में बस और ऑटो वाले ले रहे मनमाना भाड़ा

सिमडेगा5 घंटे पहले
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  • शहर में रोज कमाने आने वालों को हो रही परेशानी

छोटी दूरी के सफर में चल रहे लोगों से बस और ऑटो वाले मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। बस में 10 किमी सफर का भाड़ा 20 से 30 रुपया तक लिया जा रहा है। पंडरीपानी इलाके से हर रोज सैकड़ों मजदूर रेजा कुली आदि ऑटो पर बैठ कर सिमडेगा आते और लौटते हैं। ये डेढ़ दो सौ की मजदूरी करते है और ऑटो वाले ही आने जाने में 40 से 50 रुपये ले लेते हैं। इधर बस में बीरू,आरानी,सरैइपानी,सेवई, टी- टांगर, सफर करने वाले लोकल सवारियों से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है।

लोगों ने बताया कि कोरोना काल में बस में लगभग 10 से 15 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। लेकिन बस एजेंटों द्वारा लोकल रोजाना सफर करने वाले कामगारों से दुगने भाड़े वसूल किया जा रहा है। विरोध करने पर बस में नहीं चढ़ने या फिर बस से उतार देने की धमकी मिलती हैं।और टिकट भी नहीं दिया जाता। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग,और मास्क का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े असित कुमार ने प्रशासन से निवेदन किया है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए भाड़ा निर्धारित करें और मनमाना भाड़ा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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