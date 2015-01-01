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धनतेरस पर धन वर्षा:सिमडेगा में 20 करोड़ रुपए का कारोबार, आज भी उम्मीद

सिमडेगा4 घंटे पहले
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धनतेरस के अवसर पर दुकान में खरीदारी करते लोग।
  • बाजार में उमड़े ग्राहक, ज्वेलरी, बर्तन और टू व्हीलर की जमकर खरीदारी, अब दिवाली की तैयारी में जुटे लोग

धनतेरस के अवसर पर सिमडेगा के बाजार में जमकर धन बरसा। शाम होते ही शहर की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने बर्तन,ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक और वाहनों की दुकानों में जाकर दुकानदारों द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाते हुए पसंदीदा सामानों की। कई दुकानों में कोरोना के मद्देनजर मास्क के इस्तेमाल का ध्यान रखा गया। शहर में जय हिंद ज्वेलर्स, दीप ज्वेलर्स, श्रीराम फर्नीचर सहित सभी फर्नीचर, होंडा के प्रतिष्ठान डिवाइन होंडा,बजाज और हीरो शो रूम।

सहित अन्य टू व्हीलर शोरुम, कंप्यूटर वर्ल्ड, माइक्रो कंप्यूटर, उमा स्टोर आदि दर्जनों दुकानों में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। उमा स्टोर में घरेलू सामान के खरीददारों की बहुत भीड़ रही। कम्प्यूटर वर्ल्ड तथा माइक्रो कम्प्यूटर सहित अन्य दुकानों में लैपटॉप की बिक्री बहुत ज्यादा हुई। यहां आकर्षक डिस्काउंट और उपहार भी दिए गए।एक अनुमान के मुताबिक जिला मुख्यालय में धनतेरस के अवसर पर लगभग 20 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ है।

टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन की खरीद के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्राहक दुकानों में पहुंचे। घरेलू उपयोग के समान और ज्वेलरी की दुकानों में खासी भीड़ रही। लोग चांदी के सिक्के भी खरीद रहे थे। कोरोना के दौरान मंदी झेल रहे कारोबारी धनतेरस के आगमन पर अच्छी बिक्री से खुश नजर आए। इधर धनतेरस के अवसर पर वाहनों की बुकिंग का सिलसिला पहले से ही जारी था। गुरुवार को लोगों ने उत्साह के साथ दोपहिया वाहनों की खरीदारी की। इधर दीपावली को लेकर माहौल में उत्साह खुलने लगा है।

दीपावली की तैयारी में जुटे लोग

लोग दीपावली की तैयारी में जुट गए हैं। मिट्टी के दीये डेढ़ सौ से दो सौ रुपए प्रति सैकड़ा के दर से बिके। वहीं महावीर चौक स्थित दुकानों में लोग लक्ष्मी- गणेश की प्रतिमाओं और पूजन सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। मिठाइयों की बिक्री में भी काफी उछाल आया है।

बर्तन दुकान का उदघाटन

कोलेबिरा में धनतेरस के दिन रानी बर्तन दुकान का उद्घाटन अंचलाधिकारी प्रताप मिंज के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर दुकान के संचालक प्रफुल्ल साहू ने बताया कि उनकी दुकान में कांसा, पीतल, अलुमिनियम एवं स्टील के सभी रेंज के बर्तन लोगों को उचित मूल्य पर मिलेंगे।

इस मौके पर कोलेबिरा पंचायत के उप मुखिया जितेंद्र तिवारी, अखिलेश कुमार दुबे, श्यामलाल प्रसाद, बदरुद्दीन अहमद, ललित प्रसाद, अभिषेक कुमार, राजेश श्रीवास्तव, दुर्योधन साहू, चंद्रकांत साहू, विनोद कुमार, बंटी कुमार उपस्थित थे।

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