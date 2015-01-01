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कार्रवाई:अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ फिर चला अभियान, जावा महुआ किया नष्ट

सिमडेगा2 घंटे पहले
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एसपी डाॅ शम्स तबरेज के निर्देश पर गुरुवार काे लगातार तीसरे दिन सिमडेगा पुलिस ने अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया। विभिन्न थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा मे जावा महुआ नष्ट करते 700 रुपए जुर्माना वसूला गया। मिली जानकारी के सदर थाना क्षेत्र से छापामारी कर 170 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। वहीं केरसई थाना क्षेत्र में छापामारी कर पुलिस ने 50 किलो जावा महुआ नष्ट किया।

बांसजोर ओपी क्षेत्र में पुलिस ने 20 किलो जावा महुआ नष्ट किया। बोलबा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 35 किलो जावा महुआ नष्ट किया। कोलेबिरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी कर 07 किलो जावा महुआ नष्ट किया। रेंगारिह थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी करते हुए 03 किलो जावा महुआ नष्ट किया। कुरडेग थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी करते 40 किलो जावा महुआ नष्ट किया। ठेठईटागंर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी करते हुए 34 किलो जावा महुआ नष्ट किया।

गिरदा ओपी क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी करते हुए 10 किलो जावा महुआ नष्ट किया। जलडेगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी करते 14 किलो जावा महुआ नष्ट किया। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी करते हुए 17 किलो जावा महुआ नष्ट किया। साथ ही तंबाकू की अवैध बिक्री के खिलाफ 200 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं पाकरटांड थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी करते हुए 30 किलो जावा महुआ नष्ट करते हुए अवैध रूप से तंबाकू बेचने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला।

केरसई: छह इलाकों में अवैध जावा महुआ नष्ट किया गया

अवैध शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र में गुरुवार को काफी मात्रा में जावा महुआ को नष्ट किया गया। थाना प्रभारी बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि प्रखंड के गोरारजोर, केरसई, डाईटांड, धोबीटोली, बाजार टोली इलाकों में अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिलने के बाद छापामारी अभियान चलाया गया। जावा महुआ को नष्ट किया गया और दोबारा यह काम करने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

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