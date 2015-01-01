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बैठक में निर्णय:कचरा प्रबंधन के लिए एक सप्ताह में केलाघाघ क्षेत्र की जगह नए स्थल का चयन करेगा नगर परिषद

सिमडेगा2 घंटे पहले
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  • नगर परिषद की विकास याेजनाओं की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिए कई दिशा-निर्देश

उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आयोजित नगर परिषद क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि नगर परिषद क्षेत्र का कचड़ा केलाघाघ क्षेत्र स्थित भूमि में एकत्र किया जा रहा है। उपायुक्त ने कचड़ा प्रबंधन का नया स्थल चयन करते हुए एक सप्ताह में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। शहरी क्षेत्र में बिजली नहीं होने की स्थिति में शहर में लाईटिंग की व्यवस्था हो, इस दिशा में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को सोलर हाई मास्क लाईट का अधिष्ठापन मुख्य चौक -चैराहों में कराने का निर्देश दिया गया।

साथ ही प्रिंस चाैक एवं महाबीर चाैक के पास लगे विद्युत आधारित हाई मास्क लाइट में सोलर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रोजगार हेतु दाे लाख रुपए ऋण की राशि दी जाती है। जिसमें जो व्यक्ति कौशल विकास का प्रशिक्षण किया हो या जो रोजगार से जुड़े है एवं स्वंय से रोजगार करना चाहते है, उन्हें लाभ दिया जाता है। उपायुक्त ने जिला नियोजन कार्यालय में नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत पंजीकृत लोगों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।

बैठक में उनकी प्रमाण पत्रों एवं आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए योग्य लाभुक को योजना से आच्छादित करने की बात कही। बैठक में सिमडेगा शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई, नियमित पेयजलापूर्ति, पथ प्रकाश की व्यवस्था, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म-मुत्यु, भवन से संबंधित, राजस्व वसूली एवं खराब चापाकल की मरम्मत व अन्य योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री श्रमिक याेजना के तहत 96 लाेगाें काे दिया गया है जाॅब कार्ड

बैठक में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की समीक्षा में बताया गया कि याेजना के अन्तर्गत 96 जाॅब कार्ड वितरण एवं 10 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 200 आवेदन का कार्यालय द्वारा ऑनलाइन किया जा चुका है। जिसमें 99 आवेदकों को ऋण राशि दी जा चुकी है। नगर निकाय अन्तर्गत 2015-16,2018-19 एवं 2019-20 में स्वीकृत योजनाओं की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की।

अपूर्ण योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ससमय निर्माण पूर्ण कराने का निर्देश दिया। नगर परिषद अन्तर्गत फुटपाथ में छोटे-मोटे व्यवसाय कर रहे 327 व्यापारियों को अबतक आईडी कार्ड दिया गया है। सर्वें के अनुसार 370 स्ट्रीट वेंडर को दिया जाना है। उपायुक्त ने 15 नवम्बर तक शेष व्यापारियों को आईडी कार्ड देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ठेला,खाेमचा व अन्य स्ट्रीट वेंडर आईडी कार्ड को अपने गले में पहनेंगे।

सफलता की कहानी लाेगाें काे बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक के साथ बैठक कर पहले एवं वर्तमान में आवास निर्माण होने के उपरांत कैसा अनुभव हुआ उसकी सफलता की कहानी बनाने की बात कही। नगर परिषद के 400 पीएम आवास के लाभुकों के साथ प्रथम एवं द्वितीय चरण के अनुसार बैठक करने का निर्देश दिया। जल संचयन की दिशा में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण हर घर को जरूरी है।कहा गया कि जिस वार्ड में घर-घर रेनवाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा वहां डीप बोरिंग नहीं होगा।

छह टैंकराें से शहर के विभिन्न वार्डों और क्वारेंटाइन सेंटरों में की जा रही है जलापूर्ति

बैठक में बताया गया कि अक्टूबर माह में कुल 30 चापाकलाें की मरम्मति की गई है। दो हजार एवं तीन हजार लीटर वाले छह टैंकराें से वर्तमान में आवश्यकतानुसार वार्डों एवं क्वारेंटाइन सेंटरों में पेयजलापूर्ति की जा रही है। जन्म एवं मृत प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का अनुमंडल पदाधिकारी सह वरीय प्रभारी नगर परिषद से समन्वय स्थापित करते हुए निष्पादन सुनिश्चित कराएं जाने की बात कही गई।

स्ट्रीट वेंडर काे मुद्रा लाेन दिलाएगा प्रशासन

बैठक में डीसी ने कहा कि मुद्रा लोन योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को ऋण दिलाने की बात कही। वहीं सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी सह वरीय नगर परिषद पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर नगर परिषद की योजनाओं, विधि व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, वाटर सप्लाई,स्ट्रीट वेंडर के अलावा अन्य कार्यों की कार्यपालक पदाधिकारी को 15 नवम्बर तक समीक्षा कराने की बात कही।

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