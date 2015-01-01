पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई के निर्देश:डीसी ने जनता दरबार में सुनीं लाेगाें की समस्याएं

सिमडेगा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में गुरुवार काे जनता दरबार का आयोजन हुआ। जलडेगा प्रखण्ड के सुहैल अहमद ने स्वयं की परबा एवं ओड़गा ग्राम स्थित जमीन आनॅलाइन कराने हेतु आवेदन दिया। उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को अंचलाधिकारी के माध्यम से जमीन का आँनलाइन की जांच करते हुए आँनलाइन रसीद कटाने का निर्देश दिया।

जलडेगा के नोवास किड़ो ने भी जमीन विवाद से संबंधित आवेदन दिया। इसके अलावा जनता दरबार में जेएसएलपीएस, पारिवारिक विवाद एवं जमीन से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने आवेदनों को अग्रसारित करते हुए संबंधित पदाधिकारी को कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें