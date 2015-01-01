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समस्या:उड़ती धूल के कारण लाेगाें काे हाे रही परेशानी

कोलेबिरा2 घंटे पहले
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काेलेबिरा 143 मुख्य पथ में उड़ती धूल की समस्या से लाेग परेशान हैं। उड़ती धूल के कारण सड़क से अवागमन करने वाले लाेगाें काे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कोरोना महामारी को लेकर मास्क का उपयोग कर रहे हैं लेकिन कोलेबिरा चेक नाका से लेकर थाना चौक तक बने गड्ढे में डस्ट और मेटल डाला गया है उससे डस्ट धूल इतना उड़ रहा है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। इस प्रदूषण का समाधान कैसे किया जाए इस पर किसी का ध्यान नहीं है।

लाेगाें का कहना है कि इस सड़क पर समय-समय पर पानी का छिड़काव होता रहे तो धूल नहीं उड़ेगी। धुल उड़ने से आने जाने वाले लोगों के साथ साथ सड़क किनारे दुकानदार हो या मकान के लाेग सभी त्रस्त है। विभागीय पदाधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यह डस्ट चेकपोस्ट से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक और थाना मोड से लेकर रणबहादुर सिंह चौक तक उड़ रहा है । अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यही स्थिति बनी रहेगी और लोग इससे बीमार हाेंगे।

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