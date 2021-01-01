पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खुशखबरी:महिलाओं की शिक्षा के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री काॅलेज खोलने का होगा प्रयास- राज्यपाल

सिमडेगा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बानो में मॉडल डिग्री कॉलेज व सिमडेगा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया

राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को जिले के बानो प्रखंड में नवनिर्मित मॉडल डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। उन्होंने यहीं से सिमडेगा में नवनिर्मित महिला महाविद्यालय का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने शिलापट्ट अनावरण कर और दीप प्रज्वलित कर महाविद्यालयों का उद्घाटन करते हुए जिले को ये दो महत्वपूर्ण उपहार दिए। इससे पहले हेलीकॉप्टर से आगमन के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

उन्हें कार्यक्रम स्थल तक बानो की महिलाओं द्वारा मांदर की थाप पर स्वागत गान प्रस्तुत करते हुए मंच तक लाया गया। राज्यपाल ने कहा कि महिला शिक्षा अति आवश्यक है। महिलाओं के शिक्षित होने से ही समाज व देश शिक्षित होगा। उन्होंने कहा कि सिमडेगा जिलेवासियों के लिए आज का दिन गौरव का दिन है।

15 फरवरी तक करा सकते हैं नामांकन- कुलपति

कार्यक्रम में उपस्थित रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश कुमार पांडेय ने कहा कि फरवरी से ही डिग्री कॉलेज में नामांकन आरंभ कर दिया जाएगा। विद्यार्थी रूचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर पढ़ाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए सत्र में सभी विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, कॉमर्स आदि की पढ़ाई शामिल है। विद्यार्थी 15 फरवरी तक चांसलर पोर्टल डॉट कॉम में आवेदन देकर नामांकन कर सकते हैं। स्वागत भाषण डीसी सुशांत गौरव और धन्यवाद ज्ञापन उपकुलपति कामिनी कुमार ने किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser