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अवसर:श्रीराम के आदर्शों को अपनाकर मिटाएं आपसी भेदभाव : कौशल राज सिंहदेव

सिमडेगा2 दिन पहले
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  • इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे

आसनबेड़ा में आयोजित तीन दिवसीय श्रीराम कथा का समापन हवन-पूजन और महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ। कलेश्वर सिंह की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया और दीप जलाया गया। दो पूर्व सैनिकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष कौशल राज सिंहदेव ने कहा कि सनातन संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीन है। सभी मत व पंथ इसी से निकले हैं। इसका लक्ष्य मानव मात्र की सेवा है।

उन्होंने कहा कि राजकुमार होते हुए भी भगवान राम ने कई कष्टों को सहते हुए अपने आदर्शों का कभी त्याग नहीं किया। उन्होंने किसी का अहित या तिरस्कार नहीं किया। वनवासियों को गले लगाकर उनका सम्मान किया। मां शबरी के जूठे बेर खाकर वे गदगद हो उठे। उन्होंने कहा कि श्रीराम के आदर्शों को हम अपनाएं और जात-पात, ऊंच-नीच का भेदभाव मिटाकर सभी एक माला में गुंथे फूलों की तरह मिलजुल कर रहें। एक दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनें। एकल अभियान के सुरेंद्र ने देशहित, धर्म और समाज के हित में बच्चों को पूर्ण संस्कार देने की बात कही। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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