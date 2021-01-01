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समारोह:सेवानिवृत्त डीडीसी को दी गई भावभीनी विदाई

सिमडेगा7 घंटे पहले
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  • पुलिस एवं प्रशासन एक पौधे के दो पत्ते हैं, दोनो आपस में मिलकर कार्य करते हैं

उपविकास आयुक्त प्रताप चन्द्र किचिगिंया ने झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में 28 वर्ष पूर्ण किया और 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए उपविकास आयुक्त के आवास में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव ने कहा कि आज आपके सेवानिवृत्ति का दिन हैै। आप इतने शालीन एवं स्वस्थ्य हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप पुनः हमलोगों के साथ कार्य में आएं।

पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने कहा कि आपका कार्यकाल सिमडेगा में बहुत अल्पसमय का रहा लेकिन प्रशंसनीय है। पुलिस एवं प्रशासन एक पौधे के दो पत्ते हैं, दोनो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। किसी भी तरह के सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन आपके साथ है। आईटीडीए निदेशक सलन भुइयां, अपर समाहर्ता अमरेन्द्र आदि थे।

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