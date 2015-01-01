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सिचाई में होगा फायदा:नहर निर्माण होने से किसानों में खुशी

सिमडेगा4 घंटे पहले
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नहर निर्माण करते मजदूर।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले पाकरडांड प्रखण्ड में कांसजोर जलाशय कोबांग डैम से निकलने वाली नहर का निर्माण कार्य शुरू होने से किसानों में खुशी है । नहर बन जाने से यहां के किसानों को अब कृषि कार्य करने में आसानी होगी। क्योंकि यहां के किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं होने से खेती कम खर्च ज्यादा होती थी। करजीडांड-ठेठाईटांगर गांव निवासी किसान सजीत लकड़ा ने बताया कि पाकरडांड प्रखण्ड के किसानों का नाम कृषि उत्पादन के मामले में सिमडेगा जिला में ही नहीं पुरे राज्य में है।

पाकरडांड प्रखण्ड के करजीडांड-ठेठईटांगर गांव निवासी किसान नोवेल लकड़ा को कृषि के क्षेत्र में कई बार मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत भी किया गया है। किसानों ने बताया कि हर साल 26 जनवरी को सिमडेगा में लगने वाले ऐतिहासिक गांधी मेला में पाकरडांड के किसानों के द्वारा उपजायी हुई फसल को कृषि विभाग के द्वारा प्रदर्शनी में लगाया जाता है।

विशेष कर नोवेल लकड़ा, सजीत लकड़ा, लालबाबू साहू के द्वारा उपजायी हुई सब्जी( फूलगोभी, मटर, मिर्चा, ओल, आलू, बैगन एवं अन्य सब्जी) हर साल मेले में देखी जाती है और बाद में इन किसानों को पुरस्कृत भी किया जाता है। अब नहर बन जाने से यहां के किसान और भी ज्यादा मेहनत और लगन से कृषि कार्य करेंगे जिससे इनकी आमदनी बढ़ेगी।

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