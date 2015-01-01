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कोरोना काल:जिले में पांच कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले

सिमडेगाएक घंटा पहले
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  • पूर्व के इलाजरत 08 व्यक्ति स्वस्थ हो गये है

उपविकास आयुक्त प्रताप चन्द्र किचिंगिया ने आज ट्रनेट जांच मशीन से सिमडेगा जिला में कुल 05 कोरोना पाॅजिटिव केस मिलने की पुष्टि की है। ठेठईटांगर से 02, कोलेबिरा से 02 एवं कुरडेग के 01 व्यक्ति शामिल है।

पूर्व के इलाजरत 08 व्यक्ति स्वस्थ हो गये है। कुल 1914 पाॅजिटिव केस पाए गए हैं। 1870 व्यक्ति स्वस्थ हो गये है। अब 39 पाॅजिटिव केस सक्रिय है।

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