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विकास कार्य:वार्ड नंबर आठ में नाली निर्माण का किया गया शिलान्यास

सिमडेगा2 घंटे पहले
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नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नं 08 में नालियों एवं कल्वर्ट निर्माण की आधारशिला वार्ड पार्षद शीला टोप्पो ने रखी। नाली निर्माण सरना स्थल से लेकर मत्स्य तालाब तक होना है। वहीं दूसरी नाली का निर्माण डीएसपी रोड से कल्वर्ट तक होगा। दोनों नालियों के निर्माण की आधारशिला वार्ड पार्षद शीला टोप्पो ने रखा। इस दौरान नगर परिषद की अध्यक्ष पुष्पा कुल्लू, , पूर्व वार्ड पार्षद कुलदीप किंडो, अमित मौजूद रहे।

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