पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धर्म-समाज:राममंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण महाअभियान में निकली भव्य शोभायात्रा

सिमडेगा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • श्रीराम, माता जानकी, लखन लाल और भक्त हनुमान का दरबार सजा कर भव्य रथ निकाला गया,
  • भक्तों ने लगाए जय श्रीराम के जयकारे

विश्व हिंदू परिषद की ओर से बुधवार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाअभियान के तहत भव्य शोभायात्रा निकाली गई। भव्य शोभायात्रा में श्रीराम, माता जानकी, लखन लाल और भक्त हनुमान का दरबार सजा कर भव्य रथ निकाला गया। शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और श्रीराम धुन और भगवान श्रीराम के जयकारों से नगर का वातावरण भक्तिमय बना दिया। लोगों में काफी उत्साह था। शोभा यात्रा प्रिंस चौक स्थित दुर्गा पूजा पंडाल से नीचे बाजार होते हुए श्रीरामजानकी मंदिर में पहुंची, जहां इसका समापन हुआ।

श्री रामजानकी मंदिर में भव्य महाआरती और भंडारे के साथ आयोजन का समापन हुआ। सभी भक्तगण श्रद्धा और उत्साह से भगवान श्रीराम के नारे लगा रहे थे और रामधुन पर थिरक रहे थे। लोगों में बहुत खुशी थी कि वे भगवान श्रीराम के मंदिर के साक्षी बन रहे हैं। लोगों में निधि समर्पण के लिए उत्साह देखा गया। अंशदान देने की होड़ लगी हुई थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser