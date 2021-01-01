पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू होने पर खुशी

सिमडेगा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया वनभोज का आयोजन, छात्र हित में काम करने पर दिया गया जोर

सिमडेगा कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू होने की खुशी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पर्यटन स्थल बसतपुर में वनभोज का आयोजन किया। कहा गया कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करवाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सात वर्षों से प्रयासरत था। रांची यूनिवर्सिटी में पांचों पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत होने पर उम्मीद की किरण जागी। इसके बाद से ही इस पर लगातार कार्य किया जाता रहा था। सिमडेगा कॉलेज द्वारा प्रस्ताव पत्र भेजने के बाद रांची यूनिवर्सिटी में काफी धीमी गति से कार्य हो रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर सिमडेगा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल रांची यूनिवर्सिटी पहुंचा और कार्य में तेजी लाई गई।

प्रतिनिधिमंडल में यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष नीरज कुमार, उप सचिव सौरभ कुमार साहू, राष्ट्रीय मंत्री विनीता इंदवार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नीलम बड़ाईक एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भरत सिंह शामिल थे।वनभोज कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। संगठन की मजबूती, विद्यार्थी परिषद के कार्यों व उद्देश्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने, कॉलेज की समस्याएं आदि विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। वनभोज में नगर मंत्री कन्हैया यादव, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य महादेव प्रसाद, निरंजन साहू, भरत सिंह,राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नीलम बड़ाइक, नगर जनजातीय प्रमुख विवेक बड़ाइक, कोष सहप्रमुख शुभम मिश्रा, संपर्क सहप्रमुख गौरव साहू,मीडिया सहप्रमुख अभिषेक महतो, नगर कार्यकारिणी सदस्य सूर्या कुमार सोनी, लिपिका मिश्रा, अनुज गोप, नीतीश सिंधिया, राहुल कुमार,मनीष बड़ाइक, रोहित बड़ाइक, आसुतोष कुमार, विकास महतो, आफ़ताब, सुलेन्द्र साहू, तेजनारायण सिंह, वीणा ज्योति कुमारी, जगदीश बड़ाइक, विकास प्रधान, वीरेंद्र मिर्धा, मनीष कुमार बड़ाइक, धनन्जय केशरी उषा नाग उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser