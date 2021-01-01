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बैठक:एसटी-एससी से जुड़े मामलों में जल्द चार्जशीट दाखिल करें थानेदार- एसपी

सिमडेगा5 घंटे पहले
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  • अजा, अजजा अत्याचार निवारण समिति की बैठक

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1995 के तहत जिला स्तरीय समिति के बैठक का आयोजन हुआ। इस समिति के सदस्य कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, पुलिस अधीक्षक, आईटीडीए निदेशक, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, मेरी तोपनो, लक्ष्मण बडा़ईक, शीतल प्रसाद है। उन्होंने कहा कि वितिय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1995 के तहत कुल 9 आवेदन प्राप्त हैं।

जिसमें प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत पीड़ित व्यक्ति को 25 हजार, चार्जशीट दाखिल होने के उपरांत 50 हजार, कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत 25 हजार कि राशि दी जाती है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 04 आवेदकों को 50 हजार राशि प्रदान की जाय। वही 05 लोगों का चार्जशीट सात दिनों के अंदर दाखिल करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया जाय। ताकि उन्हें 50 हजार की राशि स्वीकृत किया जा सके। 15 दिनों के बाद फिर से बैठक का आयोजन करने का निर्देश दिया गया।

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