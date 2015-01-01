पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अवसर:जिले के चार प्रखंडाें में दीदी बाड़ी याेजना का उद्घाटन

सिमडेगाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • दीदी बाड़ी योजना जिला को कुपोषण मुक्त करने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी

दीदी बाड़ी योजना अंतर्गत सिमडेगा जिले के चार प्रखंडों में शनिवार काे दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया। उप विकास आयुक्त प्रताप चन्द्र किचिंगिया ने ठेठईटांगर प्रखंड में दीदी बाड़ी योजना का उद्घाटन करते हुए सखी मंडल की दीदियों को योजना की जानकारी दी। दीदी बाड़ी योजना ग्रामीण महिलाओं व उनके बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना मनरेगा और जेएसएलपीएस के संयुक्त सहयोग से क्रियान्वित होना है। दीदी बाड़ी योजना जिला को कुपोषण मुक्त करने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी।

इस योजना की महत्वपूर्ण बात अपने घर के आस-पास एक से पांच डिसमिल जमीन पर जैविक एवं पोषणयुक्त सब्जियां समेत फलों का उत्पादन करना है। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा एवं कुपोषण की समस्या भी दूर होगी। जिले के चार प्रखंडों ठेठईटांगर, बोलबा, पाकरटांड़ एवं बानो में दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई। इस माैके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ठेठईटांगर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक जेएसएलपीएस, सहायक परियोजना पदाधिकारी मनरेगा, बीपीओ, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मुखिया, आजीविका सखी मंडल से जुड़ी गांव की दीदी एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें