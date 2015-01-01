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दौरा:सिमडेगा ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण

सिमडेगा2 घंटे पहले
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने ईवीएम वेयर हाउस के विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की। सिमडेगा एवं कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग किए गए सील कमरों में ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।

सीसीटीवी कैमरे की उपायुक्त ने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मुआयना किया। उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा, जिससे की अन्दर-बाहर जा रहे व्यक्ति स्पष्ट रूप से पहचान में आ सकें। प्रत्येक कमरों में लगाए गए रूम की वस्तु स्थिति का सीसीटीवी के माध्यम से अवलोकन किया।

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