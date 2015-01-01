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निर्देश:प्रतिवेदन बीआरसी में जमा करने का निर्देश

बानाेएक घंटा पहले
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  • सभी संकुल साधन सेवी संकुल वार शिक्षकों से सभी प्रकार के प्रतिवेदन प्राप्त कर बीआरसी कार्यालय में जमा करें

शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में प्रखण्ड साधन सेवियों की बैठक बीईओ इसहाक अंसारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बीईओ ने सभी बीआरसी कर्मियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कार्य करने के निर्देश दिए।

सभी संकुल साधन सेवी संकुल वार शिक्षकों से सभी प्रकार के प्रतिवेदन प्राप्त कर बीआरसी कार्यालय में जमा करें। बैठक में बीपीओ मनमोहन गोस्वामी, रिसोर्स शिक्षक बृजमोहन पाल, बालगोविंद पटेल, घनश्याम साहू, मनोज महतो, वीरेन कुमार उपस्थित थे।

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