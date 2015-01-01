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निर्देश:जनता दरबार में गुहार, दो साल से पोस्ट ऑफिस जीवन बीमा के पैसे नहीं दे रहा

सिमडेगा2 घंटे पहले
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उपायुक्त सुशांत गौरव ने गुरुवार को जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में टुकुपानी धवई पानी के प्रभु मेहर ने सड़क निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा नहीं मिलने से संबंधित आवेदन दिया।

उपायुक्त ने भु-अर्जन पदाधिकारी को उक्त जमीन से संबंधित मामले की जांच करते हुए नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। बलियाजोर की गुलवती देवी ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में जीवन बीमा कराए थे। जो वर्ष 2018 के फरवरी में पूरा हाे गया। परन्तु अबतक पोस्ट ऑफिस के द्वारा जमा पैसा नहीं दिया जा रहा है। उपायुक्त ने जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को मामले की जांच व अग्रेतर कार्रवाई करते हुए 25 दिसम्बर 2020 तक राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बोंगेरा रोबगा टंगरगड़ा के कृषकों ने सिंचाई हेतु डीप बोरिंग एवं सोलर की सुविधा बहाल कराने से संबंधित उपायुक्त को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन दिया।

उपायुक्त ने परियोजना निदेशक आत्मा को स्थलीय जांच करते हुए सिंचाई सुविधा से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। थाना टोली की किरण देवी ने मकान क्षतिग्रस्त से संबंधित आवेदन दिया। उपायुक्त ने जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय अवधि तक अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित पदाधिकारी को समर्पित करने का निर्देश दिया।

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