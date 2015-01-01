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बैठक:गैर पंजीकृत सोशल मीडिया ग्रुप पर लगेगी रोक: एसडीओ

सिमडेगा2 घंटे पहले
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  • बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है

जिले में गैर पंजीकृत सोशल मीडिया न्यूज़ ग्रुप पर प्रशासन अंकुश लगाएगा। प्रशासन का मानना है कि सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया का कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं और इसके सहारे लोगों का भयादोहन भी हो रहा है। साथ ही बिना कारण प्रशासन के कार्यों पर गलत टिप्पणी करके छवि खराब करने की भी कोशिश चल रही है। इस मामले में शनिवार की दोपहर अनुमंडल पदाधिकारी महेन्द्र कुमार ने जिले के सभी प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के साथ बैठक की।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा कि प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े मामलों पर बिना संबंधित पदाधिकारी की पुष्टि पर सूचनाओं का प्रकाशन न करें। इसपर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद पत्रकारों ने जिले के बिना पंजीकृत सोशल मीडिया को बन्द कराने पर सहमति जताई। बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रेणु बाला, जिला परिवहन पदाधिकारी मौजूद थे।

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