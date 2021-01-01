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मंगल टीका:अब फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी, डीसी समेत कई अधिकारियों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन

सिमडेगा5 घंटे पहले
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  • सिमडेगा जिले के 1750 स्वास्थ्य कर्मियों को लग चुका है टीका, डेढ़ हजार अब भी बाकी

कोरोना वैक्सीनेशन में हेल्थ वर्कर्स को टीका दिए जाने के साथ शुरुआत हुई थी। करीब 17 सौ पचास स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिए जाने के साथ साथ मंगलवार को फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी बारी आई। इसमें डीसी समेत कई वरीय अधिकारी शामिल हैं। उपायुक्त सुशांत गौरव सहित कई अधिकारियों ने बुधवार को अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन लगवाई।

आईटीडीए निदेशक सलन भुइयां, अपर समाहर्ता अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी राजेन्द्र कुमार, मो. शहजाद परवेज, प्रिंस गोडविन, रेणु बाला, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार, शिक्षा पदाधिकारी, खेल पदाधिकारी, संग फ्रंटलाइन कर्मियों ने प्रथम चरण का कोरोना वैक्सीन का डोज सिमडेगा सदर अस्पताल में लिया। 29 दिनों के बाद पुनः उन्हें कोरोना का टीका दिया जाएगा। उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव ने कहा कि सिमडेगा स्वास्थ विभाग की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। टीका लगाने के उपरांत उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं मुझे किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही है। उनकी टीम के सभी पदाधिकारी भी अच्छा महसूस कर रहे हैं।

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