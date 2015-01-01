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मांग:लोगों ने जमीन विवाद और चिकित्सा अनुदान के लिए डीसी को आवेदन दिया

सिमडेगा2 घंटे पहले
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  • जनता दरबार में उपायुक्त ने आमजनों की सुनीं समस्याएं

उपायुक्त सुशांत गौरव ने गुरुवार काे जनता दरबार आयोजित कर आमजनों की समस्याओं सुनीं। जनता दरबार में केरसई के द्वारिका प्रसाद ने ऑनलाइन जमीन मापी का आवेदन दिया। उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को आनॅलाइन जमीन मामले का अंचलाधिकारी केरसई के माध्यम से निष्पादन कराने का निर्देश दिया। वहीं जलडेगा की बुधी देवी ने भी खतियानी जमीन आनॅलाइन खतियान में प्लाट नम्बर दर्ज कराने से संबंधित आवेदन दिया।

गरजा के ग्रामीण ने बताया कि गरजा लोदा टोली में पीसीसी पथ निर्माण कार्य चल रहा हैं, जो कि मदन प्रधान के खेत में बन रहा है परन्तु विशंभर प्रधान के खेत में बनाना था। उपायुक्त ने गोपनीय प्रभारी को अंचलाधिकारी के द्वारा मामले की स्थलीय जांच कराते हुए निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। किरण कुमारी ने सड़क दुर्घटना के दौरान इलाज हेतु पैर में लगाए गए छड़ को चिकित्सा इलाज से निकलवाने हेतु चिकित्सा अनुदान हेतु उपायुक्त को आवेदन दिया।

उपायुक्त ने सिविल सर्जन एवं आईटीडीए निदेशक को चिकित्सा अनुदान का लाभ देते हुए इलाज में मदद करने का निर्देश दिया। सेवई बाजार टोली के विश्राम लकड़ा ने जमीन विवाद के निपटारा हेतु आवेदन दिया। अरानी के शिव नरायण सिंह ने जमीन का दाखिल खारिज कराने के संबंध में आवेदन दिया।

केशलपुर के योधन नायक ने जंगली हाथी द्वारा चारदीवारी की क्षति करने का आवेदन दिया। उन्होंने उपविकास आयुक्त एवं वन पदाधिकारी को ससमय आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। जनता दरबार में आये सभी आवेदनों को संबंधित पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए ससमय निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

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