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सफलता:बानो में हुई फायरिंग में शामिल रहे पीएलएफआई के दाे उग्रवादी धराए

सिमडेगा2 दिन पहले
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  • दाे दिसंबर काे बानाे में जाेनल कमांडर के साथ मिल कर दाे पूर्व उग्रवादियों काे मारी थी गाेली

पुलिस ने पीएलएफआई के दाे उग्रवादियों काे हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी डाॅ. शम्स तबरेज ने मंगलवार काे प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि गत दाे दिसंबर काे बानो के जराकेल गेट के पास दिन दहाड़े दो लोगों पर गोली चलाने वाले पीएलएफआई के दो सक्रिय उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।

पुलिस को इनके पास से एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस, शराब की बोतल मिले हैं। एसपी डाॅ शम्स तबरेज ने बताया कि विगत दो दिसंबर को बानो थाना क्षेत्र के जराकेल मुख्य पथ पर मोटरसाइकिल सवार अपराधियों द्वारा दो लोगों पर फायरिंग की गई। जिसमें पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर विनोद मुंडा सहित विजय सिंह नामक दाे व्यक्ति घायल हो गए थे। जिन्हें इलाज के लिए रिम्स भेजा गया था।

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