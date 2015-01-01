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कार्रवाई:इंटरसिटी ट्रेन से पुलिस ने मानव तस्कर के चंगुल से नाबालिग काे मुक्त कराया

सिमडेगा4 घंटे पहले
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बानो पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मानव तस्कर के चंगुल से एक नाबालिग काे मुक्त कराया। बताया गया कि पुलिस ने बानो के भिखराटोली से एक नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू कर तस्करी होने से बचाया। तस्कर बच्ची को लेकर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से यूपी के इलाहाबाद जा रहे थे। पुलिस ने बच्ची काे मुक्त करते हुए राकेश कुमार को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार ओडि़शा के हाथीबारी से जलडेगा, बानो के रास्ते उक्त बच्ची को लेकर अभियुक्त राकेश कुमार यूपी के इलाहाबाद जा रहा था। बानो पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली। सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए बानो थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने सिविल यूनिफॉर्म में पीएसआई अभय मिंज और पीएसआई रमेश यादव को तैनात कर दिया।

भिखराटोली में पुलिस ने तस्कर राकेश को रंगे हाथ पकड़ा और बच्ची को इसके चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस सभी को लेकर थाना पंहुची। पुलिस केस दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई में जुटी है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त स्वराजनगर इलाहाबाद का रहने वाला है। ये उक्त बच्ची को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ लेकर जा रहा था। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। मामले में और लोगों की भी संलिप्तता प्रकाश में आ सकती है। पूरे मामले में एसपी डाॅ शम्स तबरेज ने कहा कि मामले के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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