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बैठक:निजीकरण से देश में बढ़ेगी बेरोजगारी- विधायक

सिमडेगा2 दिन पहले
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  • केंद्र सरकार रेलवे, बैंक, हवाई अड्डा आदि निजीकरण कर आरक्षण के पैटर्न को समाप्त करने का प्लान बनाया है

मंगलवार को ठेठईटांगर प्रखंड के जपलंगा में कोरमियां पंचायत अध्यक्ष राजेश अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्सल कोनगाड़ी उपस्थित थे। बैठक में पंचायत के आमजनों ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। बैठक में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, रोजगार, राशन कार्ड आदि से जुड़ी समस्याओं को रखा। बैठक में विधायक ने कहा देश में शिक्षित युवाओं के लिए आनेवाला समय बहुत ही दुखद है।

केंद्र सरकार रेलवे, बैंक, हवाई अड्डा आदि निजीकरण कर आरक्षण के पैटर्न को समाप्त करने का प्लान बनाया है। निजीकरण में कहीं भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार आज आरएसएस के बनाए हुए मनुस्मृति कानून के हिसाब से चल रही है। मनू स्मृति कानून में स्पष्ट है कि आरक्षण को समाप्त कर वर्ण व्यवस्था को लागू करना। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद समी आलम, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष रावेल लकड़ा, जोहन बरला, विजय सोरेंग पंचायत के महिला पुरुष उपस्थित थे।

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