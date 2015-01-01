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निरीक्षण:एसडीओ ने लिया अतिक्रमण का जायजा

सिमडेगाएक घंटा पहले
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  • वहीं उन्होंने दुकानदारों को अतिक्रमण क्षेत्र खाली करने को कहा

अधिकारियाें ने शनिवार काे शहरी क्षेत्र अन्तर्गत बस स्टैण्ड,डेली मार्केट एवं सड़क के किनारे अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों पर नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण किए गए स्थल को शीघ्र खाली कराने का निर्देश दिया।

वहीं उन्होंने दुकानदारों को अतिक्रमण क्षेत्र खाली करने को कहा। नहीं तो बाध्य होकर जिला प्रशासन के द्वारा समानों की जब्ती करते हुए खाली कराया जाएगा। कहा गया कि बस स्टैण्ड एवं सड़क के किनारे के फल दुकान, ठेला, खोमचे एवं होटल मालिक को अतिक्रमण स्थल को अविलम्ब खाली करने का निर्देश दिया।

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