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डीसी ने कहा:केसीसी याेजना में दिलचस्पी दिखाएं अधिकारी

सिमडेगा4 घंटे पहले
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समीक्षा बैठक में भाग लेते अधिकारी।
  • कृषि, आत्मा विभाग कोे केसीसी लोन के लाभुकों की सूची सौंपने का दिया गया निर्देश

उद्योग, कौशल विभाग, नाबार्ड, जेएसएलपीएस, नियोजन, श्रम, ईओडीबी की समीक्षा बैठक गुरुवार काे की गई। उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मनरेगा एवं सखी मण्डल समूह की महिलाओं का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कराने हेतु श्रम अधीक्षक एवं डीपीएम जेएसएलपीएस को बैंक से समन्वय स्थापित करते हुए बीमा का कार्य 30 नवम्बर तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

केसीसी एवं मुद्रा लोन से संबंधित बैंक वार लंबित आवेदन की सूची समर्पित करने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि जो भी आवेदन प्राप्त होते है उसे ससमय कार्रवाई करते हुए स्वीकृत या अस्वीकृत करते हुए कार्रवाई करें। एलडीएम, डीआईसी बैंक वार समीक्षा बैठक करें। आजीविका संवर्द्धन हेतु सखी मंडल समूह को दिए जा रहे लोन की राशि से उसकी उपयोगिता सुनिश्चित कराते हुए आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य करें।

डीपीएम इसकी समीक्षा करते हुए उपयोगिता सुनिश्चित कराएं। डीसी ने कहा कि केसीसी ऋण से संबंधित किन-किन बैंकों में कितना आवेदन गया एवं कितने आवेदनों पर अबतक कार्रवाई नहीं की गई से संबंधित सूची अविलम्ब समर्पित करने का निर्देश दिया। कृषि, आत्मा विभाग कोे केसीसी लोन के लाभुकों की सूची समर्पित करने का निर्देश दिया।

बोलबा प्रखण्ड में बैंक की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने एलडीएम एवं डीपीएम जेएसएलपीएस को बोलबा प्रखण्ड मुख्यालय एवं पंचायतों में बैंकिंग करेस्पोंडेंस की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया। इससे ग्रामीणों को बैंक की समस्या से निजात मिलेगी। व्यक्ति आसानी से अपने पंचायत से ही राशि की निकासी एवं जमा कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री राेजगार सृजन कार्यक्रम के तहत काैशल विकास प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में आरसेटी से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाते हुए ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश डीसी ने दिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत दिनांक 18 नवंबर को प्रशिक्षणार्थियों के बीच चेक का वितरण किया जाएगा। नाबार्ड की ओर से फारर्म प्रोड्यूसर ओरग्नाईजेशन बनाया जा रहा है।

जिसके तहत चिरोन्जी एवं पपीता उत्पाद को शामिल किया गया है। जिले में चिरोन्जी एवं पपीता उत्पाद का सर्वे कर प्रतिवेदन समर्पित करने की बात कही गई। कार्य में निपुण क्लस्टर लेबल की सखी मण्डल को उत्पाद की दिशा में चयन करने को कहा। चिरोन्जी एवं पपीता का विजन प्लान बनाने का निर्देश दिया।

बांस व मिट्टी के 863 कारीगरों का किया गया निबंधन : बांस व मिट्टी के कारीगरों का अबतक 863 कारीगर का उद्योग विभाग के द्वारा निबंधन किया गया है। 15 दिसम्बर तक कुल 2300 कारीगरों का निबंधन कराने का निर्देश दिया। श्रम अधीक्षक को भी निबंधन करने को कहा। जिला नियोजन, आईटीआई, कौशल विभाग की भी समीक्षा की गई।

जहां उन्होंने बेरोजगारों के निबंधन माह अक्टूबर में निबंधन की स्थिति, पोर्टल की स्थिति, आईटीआई में नामांकन की वर्तमान स्थिति, आधारित संरचना, कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की वर्तमान स्थिति इत्यादि के बारे में विस्तृत समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

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