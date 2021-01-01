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बैठक:भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के कृष्णा जिला अध्यक्ष, सचिव बने श्रीकांत श्रीवास्तव

सिमडेगा5 घंटे पहले
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  • केन्द्रीय टीम के अधिवक्ता दीपेश निराला ने आरटीआई एक्ट, 2005 के विभिन्न धाराओं का जानकारी दी

गांधी मैदान स्थित क्लब में भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान की अध्यक्षता में जिले की सामाजिक एवं सूचना अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और मंच के केंद्रीय महासचिव आनंद किशोर पंडा ने लोगों का अभिवादन करते हुए उन्हें सूचना का अधिकार (आरटीआई) के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इसके अलावा केन्द्रीय टीम के अधिवक्ता दीपेश निराला ने आरटीआई एक्ट, 2005 के विभिन्न धाराओं का जानकारी दी। आयोजित बैठक में भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच सिमडेगा का जिला कमेटी का गठन किया गया जिसमें कृष्णा बड़ाईक जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष करमचंद्र प्रजापति, पूर्णिमा लकड़ा, मंजूषा साहा, जाफर खान, अमरेंद्र किशोर प्रसाद, निल जस्टिन बेक, जिला सचिव श्रीकांत श्रीवास्तव, विधा बड़ाईक कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष सरयू प्रसाद जयसवाल, रवि कुमार बक्सी सलाहकार बनाए गए हैं।

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