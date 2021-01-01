पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्वागत:5 मैचों में 10 गोल करने वाली सिमडेगा की बेटियां खेती में कर रही मां-बाप की मदद

सिमडेगा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • चिली से जीतकर लौटी संगीता, सुषमा और ब्यूटी ने सोचा न था कि गांव वाले पालकी पर बिठाकर करेंगे स्वागत

चिली के मैदान में हॉकी का कमाल दिखाकर देश का परचम लहराने वाली सिमडेगा की तीन बेटियां खेतों में माता-पिता का हाथ बंटा रही हैं। करंगागुड़ी की तीनों बेटियाें ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 22 घंटे की फ्लाइट और रास्ते की थकान लेकर जब वे पहुंचेंगी तो गांव वाले पालकी पर बैठाकर नाचते-गाते घर ले जाएंगे।

सुषमा, संगीता और ब्यूटी डुंगडुंग गरीब और जनजातीय परिवार से हैं। भारत-चिली के बीच हॉकी के 5 मुकाबले हुए। पांचाें मैच में भारत को जीत मिली। भारतीय टीम ने चिली के खिलाफ कुल 19 गोल किए। इन 19 गोलों में से 10 गोल ब्यूटी, सुषमा और संगीता के नाम रहेे। ब्यूटी ने 5, संगीता ने 4 और सुषमा ने एक गोल किए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser