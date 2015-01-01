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हादसा:काेलेबिरा में ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त काेई हताहत नहीं

कोलेबिरा2 घंटे पहले
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दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर।

कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुत्रीटोली ग्राम के समीप गुरुवार की सुबह एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर रांची से कोलेबिरा की ओर आ रही थी। जैसे ही ट्रेलर पुत्रीटोली ग्राम के समीप पहुंची। चालक ने ट्रेलर से अपना संतुलन खो बैठा। फलस्वरुप ट्रेलर रोड के किनारे गड्ढे में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में चालक एवं खलासी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई।

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