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कार्यक्रम:केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

सिमडेगाएक घंटा पहले
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  • वहीं 12:05 बजे जलडेगा के एसएस प्लस टू हाई स्कूल में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे

केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा आठ नवंबर को कोलेबिरा और जलडेगा आएंगे। सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि मंत्री अर्जुन मुंडा दिन के 11:30 बजे कोलेबिरा के टूटिकेल, काल्हाटोली में बाघचंडी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।

वहीं 12:05 बजे जलडेगा के एसएस प्लस टू हाई स्कूल में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिन के 2 बजे वे वहां से प्रस्थान करेंगे और 2:15 बजे लचरागढ़ में नंदू अग्रवाल के आवास में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री अर्जुन मुंडा यहां से 2:40 बजे प्रस्थान करेंगे। बताया गया कि वे 9 नवंबर को खूंटी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

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