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प्राथमिकी दर्ज:बालू चोरी के आरोप में हाइवा के मालिक पर केस

सिसई8 घंटे पहले
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  • इस दौरान मुर्गू चैली टोली गांव में एक हाइवा(जे.एच 10 बी.डी 4747) को छोड़कर वाहन चालक भाग गया

बालू चोरी के आरोप में हाइवा व वाहन मालिक के खिलाफ खान निरीक्षक राजेश हांसदा ने सिसई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।इस संबंध मे थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि पिछले मंगलवार को अंचलाधिकारी सुमंत तिर्की व सिसई पुलिस के द्वारा बालू चोरों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया।

इस दौरान मुर्गू चैली टोली गांव में एक हाइवा(जे.एच 10 बी.डी 4747) को छोड़कर वाहन चालक भाग गया। जिसको जब्त कर सिसई थाना लाया गया। इसकी जानकारी जिला खनन पदाधिकारी को दी गई थी ।

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