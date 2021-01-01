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सफलता:सिसई में आतंक मचाने वाला पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, 2 राइफल व 1 पिस्तौल बरामद

सिसई2 घंटे पहले
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  • सात कांडों का वांछित उग्रवादी दयानंद की 17 साल से थी तलाश, असरो तेतर टोली गांव से धराया

पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी दयानंद यादव उर्फ दयानंद गोप को मंगलवार की देररात गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पिछले सत्रह वर्षों से तलाश कर रही थी। उसके पास से दो राइफल,एक देसी पिस्तौल, दो मैगजीन व गोली बरामद किया है,जबकि पुलिस की इस घेराबंदी में दयानंद का एक साथी तीरथ यादव भागने में सफल रहा। बुधवार को सिसई थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के विरुद्ध चलाए जा रहे स्पेशल अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।

मंगलवार को एसपी हृदीप पी जनार्दनन को यह गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई उग्रवादी दयानंद यादव असरो तेतर टोली गांव स्थित अपने घर में कुछ साथियों के साथ छुपा हुआ है। इस सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर एएसपी विजेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई।

पुलिस ने घर को घेर लिया था, पर उसका साथी तीरथ फरार

पुलिस टीम असरो तेतराटोली गांव पहुंचने के बाद दयानंद यादव के घर को घेर लिया। इस घेराबंदी की हलचल देख दयानंद यादव रायफल लेकर पहले घर से बाहर निकला, फिर पुलिस को देख शोर मचाने लगा। शुरू में उसे लगा कि अन्य संगठन के अपराधियों ने उसकी घेराबंदी की है। इसी दौरान घर के अंदर छुपा तीरथ यादव रायफल लेकर बाहर निकला। फिर दोनों वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस ने दयानंद को दबोच लिया। जबकि तीरथ यादव भागने में सफल रहा। पुलिस ने तीरथ का काफी दूर तक पीछा भी किया, लेकिन अंधकार के कारण वह भागने में सफल रहा।ऐसे पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर उसके छुपने वाले सभी संदिग्ध ठिकानों पर नजर रखे हुए है। जल्द ही वह भी सलाखों के पीछे होगा। एसडीपीओ ने कहा कि दयानंद पिछले सत्रह सालों से पीएलएफआई से जुड़ा हुआ है।इन सत्रह सालों में उसके विरुद्ध सिसई थाना में हत्या व आर्म्स एक्ट के सात मामले दर्ज हैं।

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