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गठन:क्षत्रिय महासंघ के सत्यनारायण अध्यक्ष व सचिव बने रघुनंदन

सिसई7 घंटे पहले
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  • प्रखण्ड कमेटी का तीन वर्ष पूरा होने पर पुराने कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया

सिसई जिले के रंजीत नरायण सरस्वती विद्या मंदिर कुदरा में रविवार को क्षत्रिय महासंघ की बैठक हुई। अध्यक्षता प्रखण्ड अध्यक्ष निरंजन सिंह ने की। मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सूर्यदेव सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज को एकजुट करना और समाज को विकास की ओर ले जाना मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश महामंत्री सूर्यदेव सिंह और जिला अध्यक्ष जगनारायण सिंह की निगरानी में प्रखण्ड कमेटी का तीन वर्ष पूरा होने पर पुराने कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया।

प्रखण्ड कमेटी के लिए प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह, उपाध्यक्ष अर्जुन कुमार सिंह, सचिव रघुनंदन सिंह, सहसचिव धीरेंद्र देव,कोषाध्यक्ष अरुण नरायण सिंह के साथ कार्यकारिणी के 21 सदस्य का चयन किया गया। इसी तरह प्रखण्ड युवा मोर्चा के लिए अध्यक्ष तेजनारायण सिंह, उपाध्यक्ष बद्रीनारायण कुमार सिंह, सचिव दीपक कुमार सिंह, सहसचिव राज कुमार किशोर सिंह कोषाध्यक्ष बजरंग सिंह के साथ 21 कार्यकारिणी सदस्य का चयन किया गया। मौके पर ललन कुमार सिंह मनीष कुमार सिंह, सुरेश सिंह, बसन्त कुमार सिंह, देवकुमार सिंह, सन्तोष कुमार देव, लक्षण कुमार सिंह, सहित कई लोग उपस्थित थे।

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