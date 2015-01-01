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हत्या:कंकाल बरामदगी मामले में एक माह के अंदर पुलिस ने हत्यारे को पकड़ा

टंडवा3 घंटे पहले
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  • 90 हजार रुपए के लिए कहासुनी के बाद महिला की हुई थी हत्या

स्थानीय थाना क्षेत्र के कसियाडीह के नरियाही जंगल से मिले महिला का नर कंकाल मामले में टंडवा पुलिस ने एक माह के अंदर खुलासा करने मे सफलता पाई है। इस मामले में पुलिस ने कसियाडीह गांव के ही इसाक अंसारी के पुत्र नेसार अंसारी को हत्या मे संलिप्त पाए जाने तथा इसके विरुद्ध ठोस साक्ष्य पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के समक्ष अपने स्वीकारोक्ति बयान में नेसार अंसारी ने पैसे के लेनदेन के कारण 26 वर्षीय रुबी देवी का गला दबाकर पिछले 30 सितंबर को हत्या करने की बात कही।

उक्त आशय की पुष्टि करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि 30 सितंबर को रुबी देवी घर से बाहर निकली थी। जिसके बाद वापस नहीं लौटने पर रूबी देवी के पति राजेश महतो ने टंडवा थाना में सन्हा दर्ज कराया था। 7 अक्टूबर को नरियाही जंगल से महिला का नर कंकाल पाए जाने के बाद इसकी पहचान रूबी देवी के कपड़े से की गई थी। जिसके बाद सात अक्टूबर को टंडवा थाना कांड संख्या 149/ 20 धारा 302/ 34 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उल्लेखनीय है कि मृतका रुबी देवी व उसके पति राजेश महतो नेसार अंसारी के साथ रेजा कुली का काम करते थे। इस क्रम में नेसार अंसारी ने मृतका को नब्बे हजार रुपए दिया गया था। जिसे वापस नहीं करने के कारण तू-तू मैं-मैं के बाद घटना का अंजाम दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक भोलानाथ दास, सहायक अवर निरीक्षक अजय कुमार केरकेट्टा समेत सशस्त्र बल के जवान का मामले के खुलासे में अहम योगदान रहा।

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