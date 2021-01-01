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आतंक:ठेठईटांगर में जंगली हाथियों ने दो घरों को किया क्षतिग्रस्त, खा गए अनाज

ठेठईटांगर7 घंटे पहले
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  • थाना क्षेत्र में जोराम पंचायत के जामपानी, अक्वाटोली में शनिवार रात दो जंगली हाथी घुस गए

जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में हर वर्ष लगभग एक महीने तक जंगली हाथी क्षेत्र में मौजूद रहते थे।लोगों का कहना है कि पूर्व में वे घने जंगलों के आस-पास के गांव - टोलों में ही घरों की तोड़फोड़ करते थे लेकिन अब वे शहरी क्षेत्र में भी घुसने लगे हैं और क्षेत्र में उनके टिके रहने की अवधि भी बढ़ गई है।

थाना क्षेत्र में जोराम पंचायत के जामपानी, अक्वाटोली में शनिवार रात दो जंगली हाथी घुस गए। हाथियों ने गांव की फ्लोरा डुंगडुंग के घर को काफी क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखा अनाज खा गए। एक हाथी ने अपनी सूंढ़ से वह बोरा भी उठा लिया जिसमें 50 किलोग्राम धान रखा हुआ था। इधर हाथियों ने बूढ़ापहाड़ इलाके में इलियास लुगुन के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसके घर में रखे अनाज को नष्ट कर दिया।

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