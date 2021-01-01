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ये कैसी दोस्ती:मुंबई में सिर्फ 400 रुपए के लिए एक युवक ने की अपने दोस्त की हत्या

मुंबई2 घंटे पहले
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यह वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। - Dainik Bhaskar
यह वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

महाराष्ट्र के उल्हासनगर में सिर्फ 400 रुपए के लिए एक शख्स ने अपने दोस्त को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने दोस्त का सिर खंभे से दे मारा, जिसमें उसकी मौत हो गई। यह घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है।

घटना उल्हासनगर हिल लाइन पुलिस थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पहचान सोनू गुप्ता के रूप में हुई है। उसपर फहीम शेख नाम के शख्स की हत्या का आरोप है। फहीम और सोनू दोनों एक ही जींस कंपनी में काम करते थे। कुछ महीने पहले फहीम ने सोनू से 400 रुपये उधार लिए थे। सोनू वही पैसे वापस मांग रहा था और तनख्वाह मिलने पर पैसे लौटने की बात कह फहीम मामले को टाल रहा था।

मारपीट के दौरान सिर खंभे से दे मारा

उल्हासनगर हिल लाइन पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय सावंत ने बताया कि मंगलवार को फिर से दोनों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच 400 रुपये को लेकर कहासुनी हुई। मामला इस कदर बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई, इसके बाद सोनू ने फहीम का सिर खंबे से दे मारा। चोट लगने के बाद फहीम एक सेकंड के लिए खड़ा हुआ और फिर अचानक बेहोश होकर गिर गया। फहीम को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस मामले में धारा 302 (हत्या) के तहत केस दर्ज कर आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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