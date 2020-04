दैनिक भास्कर Apr 20, 2020, 10:24 AM IST

मुंबई. पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सवालों में घिरे मुख्यमंत्री उधव ठाकरे के बचाव में उनके पुत्र और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे सामने आए हैं। ठाकरे ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है महाराज सरकार इस तरह के अपराधों को कभी माफ नहीं करती। उन्होंने बताया कि पालघर मामले में सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि अफवाह के चलते पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। भीड़ को इन पर चोर होने का शक था।

आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सीएम के बयान को री-ट्वीट करते हुए लिखा, 'सीएम ने पालघर अपराध में अपना बयान दे दिया है। मैं खासकर सभी राजनीतिक दलों को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि साधुओं पर हमला करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार इस तरह के अपराधों को माफ नहीं करेगी।'

CM has made a statement on the Palghar crime. I urge all, especially political parties to kindly note that the police had already arrested all those involved in attacking the sadhus. Strictest action is being taken. Maharashtra Govt never will pardon any such crimes. https://t.co/A5cukgoOpN