पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

क्रिकेट:इंग्लैंड सीरीज के बाद IPL फिर टेस्ट चैंपियनशिप, यानी 5 महीने में भारतीय खिलाड़ी हर तीसरे दिन मैच खेलेंगे

मुंबई2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
1 जनवरी 2018 से अब तक भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच कप्तान कोहली (103) ने खेले हैं। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
1 जनवरी 2018 से अब तक भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच कप्तान कोहली (103) ने खेले हैं। (फाइल फोटो)
  • 5 फरवरी से शुरू हो रही है इंग्लैंड सीरीज, 4 टेस्ट, 5 टी20 और 3 वनडे खेले जाने हैं, इंग्लैंड दौरा 28 मार्च को खत्म होगा

भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट सीरीज 5 फरवरी से शुरू हो रही है। सीरीज में 4 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 होने हैं। अंतिम मुकाबला 28 मार्च को होना है। इसके बाद 11 अप्रैल से आईपीएल की शुरुआत होनी है। यानी 13 दिन का ही अंतर दोनों के बीच है। टी-20 लीग का फाइनल 6 जून को होना है। यदि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचती है तो उसे 18 जून से लाॅर्ड्स में होने वाले फाइनल में उतरना होगा।

यानी तीनों फॉर्मेट में उतरने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए फरवरी से जून यानी 5 महीने थकान भरे रहने वाले हैं। ऐसे में कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सहित कई खिलाड़ियों को ब्रेक देना जरूरी है, ताकि इन्हें अहम मुकाबलों के लिए फिट रखा जा सके।

8 खिलाड़ी चोटिल हुए, 2 साल में कोहली ने सबसे ज्यादा मैच खेले
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हमारे आठ खिलाड़ी चोटिल हुए थे। ऐसे में कई युवाओं को मौका देना पड़ा था। इसके बाद से हमारे वर्कलोड मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 1 जनवरी 2018 से अब तक भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच कप्तान कोहली (103) ने खेले हैं। जबकि रोहित 98 मैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी चोट से परेशान रहे। लेकिन 71 मैच के साथ वे ओवरऑल 5वें नंबर पर रहे।

138 में से 47 दिन मैदान पर रहेंगे, कम से कम 27 मुकाबले खेलेंगे
5 फरवरी से इंग्लैंड सीरीज शुरू हो रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 22 जून तक होना है। यानी कुल 138 दिन में खिलाड़ियों को 5 टेस्ट, 3 वनडे, 5 टी20 और आईपीएल के 14 मुकाबले खेलने हैं। कुल 47 दिन खिलाड़ी मैदान पर रहेंगे। यानी अगले पांच महीने के हर तीसरे दिन खिलाड़ी मुकाबला खेलेंगे। पिछले दो साल यानी 1 जनवरी 2018 से बतौर टीम बात की जाए तो टीम इंडिया ने ही सबसे ज्यादा 131 मुकाबले खेले हैं।

सभी फ्रेंचाइजी के मैदान पर नहीं होंगे आईपीएल के मुकाबले
देश में कोरोना मरीज कम हो रहे हैं और वैक्सीन भी आ गई है। फिर भी बीसीसीआई किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। इस कारण इस बार आईपीएल के मुकाबले आठ वेन्यू की जगह तीन या चार वेन्यू पर ही कराए जा सकते हैं। ताकि जोखिम कम किया जा सके। यहां बायो बबल भी बनाना पड़ेगा। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि लीग को शुरू करने का फैसला गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होगा। 11 अप्रैल से इसकी शुरुआत की जा सकती है।

दूसरे टेस्ट में आ सकते हैं 50% फैंस, तमिलनाडु सरकार की अनुमति मिली
भारत-इंग्लैंड के बीच 13 फरवरी से चेपक स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में 50% फैंस को प्रवेश मिल सकेगा। तमिलनाडु सरकार ने स्पोर्ट्स इवेंट में स्टेडियम की क्षमता के 50% फैंस को आने की अनुमति दी है। हालांकि पहला टेस्ट बिना फैंस के होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser