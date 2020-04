दैनिक भास्कर Apr 20, 2020, 06:19 PM IST

मुंबई. महामारी के इस काल में रिपोर्टिंग करने वाले मुंबई के 53 पत्रकारों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है। यह जानकारी बृह्न्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की ओर से दी गई है। बीएमसी के प्रवक्ता विजय खाबले ने बताया कि कोविड-19 की जांच के लिए 16 और 17 अप्रैल को आजाद मैदान में विशेष शिविर लगाया गया था और इस दौरान 171 मीडियाकर्मियों के लार के नमूने लिए गए थे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन शामिल थे।

ज्यादातर टीवी के पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन शामिल

बीएमसी के प्रवक्ता विजय खाबले ने बताया, "कुल 171 नमूनों में से 53 कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकतर में अभी तक कोई लक्षण नहीं है।" खाबले ने बताया कि सभी संक्रमितों को आइसोलेशन में रखा जाएगा और इसके लिए उचित स्थान की तलाश करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है।

गौलतलब है कि रविवार तक मुंबई में रिकॉर्ड 2,724 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है जिनमें से 132 की मौत हो चुकी है।

पत्रकारों के कोरोना संक्रमित होने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ट्विटर पर लिखा..

Shocking to hear 53 out of 168 Journalists tested for #Corona found Positive in Special camp of Mumbai BMC & TV Electronic Journalist Association I request Maharashtra Govt & TV Channel Owners to take steps/support their full treatment Also get them Insurance Cover @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/STYcZxWTOT