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मुंबईकरों को बड़ी राहत:लोकल ट्रेन में शुक्रवार से सभी कर सकेंगे यात्रा, पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने का दिया संकेत

मुंबईएक घंटा पहले
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोकल ट्रेनों से मुंबई में हर दिन करीब 80 लाख यात्री यात्रा करते हैं। लेकिन कोरोना काल में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से इस समय यह संख्या घटकर 20 लाख हो गई है। - Dainik Bhaskar
एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोकल ट्रेनों से मुंबई में हर दिन करीब 80 लाख यात्री यात्रा करते हैं। लेकिन कोरोना काल में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से इस समय यह संख्या घटकर 20 लाख हो गई है।

शुक्रवार यानी 29 जनवरी से आम लोगों को भी लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद इस बात का निर्णय लिया गया। हालांकि, रेलवे की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है।

शुक्रवार से वेस्टर्न रूट चलेंगी 1367 लोकल ट्रेन
रेलवे ने यह जरुर कहा है कि पश्चिम रेलवे 1,201 लोकल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाकर शुक्रवार से इसे 1,367 तक करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद अब आम आदमी भी इसमें यात्रा कर सकता है। इससे पहले आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और महिलाओं को ही इसमें यात्रा की अनुमति है। बता दें कि मध्य रेलवे में वर्तमान समय में 1,580 लोकल ट्रेन चल रही है। जबकि आम दिनों में मध्य रेलवे में 1774 लोकल ट्रेन चलती है।

सीएम संग इन लोगों की हुई बैठक
सोमवार को सीएम की बैठक में राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार अजय मेहता, अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खरगे, सचिव आबासाहेब जराड, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर अभय यावलकर, मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर संजीव मित्तल, पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर आलोक कंसल, मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

मुंबई में अब सिर्फ 20 लाख लोग कर रहे यात्रा
एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोकल ट्रेनों से मुंबई में हर दिन करीब 80 लाख यात्री यात्रा करते हैं। लेकिन, कोरोना काल में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से इस समय यह संख्या घटकर 20 लाख हो गई है। COVID-19 महामारी के कारण 6 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद जून महीने में लोकल सेवा को फिर से शुरू किया गया।

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