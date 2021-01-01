पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कैमरे में कैद:मुंबई में दिन दहाड़े चार लुटेरों ने लूटी ज्वैलरी शॉप, विरोध करने पर दुकानदार को मारा चाकू; तीन गिरफ्तार

मुंबई40 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
दिन दहाड़े हुई लूट की यह वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। - Dainik Bhaskar
दिन दहाड़े हुई लूट की यह वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

कुछ दिन पहले मुंबई से सटे अंबरनाथ के सर्वोदय नगर इलाके में स्थित भवानी ज्वैलर्स में चार हथियारबंद लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मंगलवार को पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को अरेस्ट किया है। 10 जनवरी को हुई लूट की इस वारदात का एक CCTV वीडियो भी अब सामने आया है। इसमें चार लुटेरे दुकानदार और कर्मचारी पर चाकू से हमला करते नजर आ रहे हैं। लूट की इस वारदात के दौरान तीन लोग घायल हुए थे। हालांकि, इस घटना का मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा है। दिन-दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया है।

ऐसे हुई लूट की वारदात
10 जनवरी की दोपहर भवानी ज्वैलर्स का मालिक वसंत सिंह (26) किसी काम से बाहर गया हुआ था। दुकान में भैरव सिंह (22) नाम का एक कर्मचारी था। दोपहर करीब 1 बजे एक दोपहिया वाहन पर चार लुटेरे शॉप में घुसे और बंदूक, चाकू की नोक पर लूटपाट करने लगे। इतने में दुकान का मालिक वसंत सिंह वहां आया और लुटेरों से भिड़ गया। इससे नाराज एक लुटेरे ने उनपर चाकू से कई बार वार कर दिए। इस हमले में बसंत बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल उनका मुंबई के एक हॉस्पिटल में इलाज जारी है।

बीच बचाव के चक्कर में दुकान के कर्मचारी भैरव सिंह और लक्ष्मण सिंह भी घायल हो गए। लक्ष्मण को बांह और पेट में लुटेरों ने गोली मारी थी। उनका भी एक निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है।

पुलिस ने तकरीबन 15 दिन बाद आरोपियों को पकड़ा।
पुलिस ने तकरीबन 15 दिन बाद आरोपियों को पकड़ा।

इनकी हुई गिरफ्तारी
पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोनू विश्वकर्मा, धीरज सर्वगोड़े और दिवेश सिंह के रूप में हुई हैं। इनके पास से 5 तोला गोल्ड बरामद हुआ है। पुलिस को उम्मीद है कि मामले का मास्टरमाइंड जल्द गिरफ्त में होगा। पुलिस ने सभी आरोपियों को आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से अरेस्ट किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबर्फ की सफेदी में लिपटा कश्मीर, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बर्फबारी, इसके बाद भी ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस हाउसफुल - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser