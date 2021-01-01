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दोस्ती पड़ी भारी:लड़की ने अपने दोस्त को दी घर की चाभी, 14 लाख की ज्वैलरी और 1 आई फोन लेकर गायब हुआ लड़का

मुंबई40 मिनट पहले
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इस मामले में कोलोबा पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को सिर्फ एक दिन में गिरफ्तार कर लिया। - Dainik Bhaskar
इस मामले में कोलोबा पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को सिर्फ एक दिन में गिरफ्तार कर लिया।

मुंबई में सोशल मीडिया पर एक शख्स से दोस्ती एक युवती को भारी पड़ गई। उसने विश्वास में आकर युवक को अपने घर की डुप्लीकेट चाभी दे दी और युवक ने उसका फायदा उठाते हुए पूरे घर पर ही हाथ साफ कर दिया।

मामला शहर के कोलाबा इलाके का है। यहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेटी की सोशल मीडिया पर 19 साल के शैजान अगवान नामक लड़के से दोस्ती हुई। शैजान ने उस पर ऐसा भरोसा बनाया कि उसने एक दिन अपने घर की चाभी उसे सौंप दी। 27 जनवरी को लड़की का परिवार कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गया था। इसकी जानकारी होते ही शैजान डुप्लीकेट चाभी के सहारे उनके घर में घुसा और घर की सेफ में रखी सोने की ज्वैलरी, नकदी और एक आईफोन लेकर फरार हो गया।

ऐसे आरोपी तक पहुंची पुलिस

छुट्टियों से लौटने पर लड़की के पिता को इस चोरी की जानकारी मिली। उन्होंने कोलाबा पुलिस स्टेशन में जाकर केस दर्ज करवाया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोर चाभी का इस्तेमाल कर घर में घुसा था। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो लड़की ने शैजान के बारे में बताया और उसके पास डुप्लीकेट चाभी होने की जानकारी दी।

एक लाख रुपए, कुछ ज्वैलरी और फोन हुआ बरामद

पुलिस ने दो दिन के प्रयास के बाद रविवार को शैजान को उसके घर से अरेस्ट कर लिया है। उसके पास से कुछ ज्वेलरी, एक लाख कैश और एक आईफोन बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि शैजान ने कुछ आभूषण दुकान पर बेच दिए हैं। उसे भी बरामद करने का काम किया जा रहा है।

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