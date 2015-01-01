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अवसर:19 उद्योगों में नौकरियां बढ़ीं, ईपीएफओ में योगदान देने वाली कंपनियां 51% और कर्मचारी 19% बढ़े

मुंबई2 घंटे पहले
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  • दिवाली पर अच्छी खबर, कोरोना के कारण घटी नौकरियां अब बढ़ने लगी हैं

(विनोद यादव) कोरोना और लॉकडाउन की वजह से अप्रैल महीने में जॉब गंवाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अप्रैल महीने में घटी नौकरियां अब बढ़ने लगी हैं। नौकरी डॉट कॉम के नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के अनुसार रियल एस्टेट व प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन व हेवी मशीनरी, ऑटो, होटल, रेस्त्रां, एयरलाइंस और ट्रैवल सहित कुल 19 औद्योगिक सेक्टर में अप्रैल की तुलना में सितंबर में नियुक्तियां बढ़ी हैं।

अच्छे संकेत ईपीएफओ ने भी दिए हैं। नवंबर में ईपीएफओ में योगदान देने वाली कंपनियों की संख्या 51% यानी 1.71 लाख बढ़कर 5.04 लाख हो गई। जबकि अप्रैल में संख्या 3.33 लाख रह गई थी। ईपीएफओ में सदस्यों की संख्या भी 19% बढ़ गई है। अप्रैल में सिर्फ 3.85 करोड़ अंशधारकों का ही योगदान आ रहा था। अक्टूबर में 74 लाख सदस्यों का इजाफा हुआ। नवंबर के शुरुआत में 4.58 करोड़ लोगों की ओर से ईपीएफओ में योगदान आया है।

ऑटो: सभी 26,500 आउटलेट खुले, जॉब नहीं घटे

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सीईओ सहर्ष दमानी कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री करीब 46 लाख रोजगार देती है। ऑटो रिटेल में अपवादों को छोड़कर जॉब नहीं गई है। फाडा से जुड़े 26,500 डीलर आउटलेट हैं। ये सभी खुल गए हैं।

गारमेंट: इंडस्ट्री में 30-35 लाख माइग्रेंट्स लेबर लौटे

क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चीफ मेंटर राहुल मेहता कहते हैं- इस क्षेत्र में 1.2 करोड़ लोग काम करते हैं। करीब 65 लाख प्रवासी मजदूरों में से 35 लाख काम पर आ गए हैं। एक्सपोर्ट में सुधार है। सितंबर में पिछले साल से 10.4% की ग्रोथ है।

डायमंड: इंडस्ट्री के 80% लेबर काम पर लौटे ​​​​​​

जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रीजनल चेयरमैन (गुजरात) दिनेश नावडिया बताते हैं कि अब मांग अच्छी है। दिवाली की छुट्टी 30 दिन नहीं 7 दिन की रह सकती है। सूरत में कटिंग व पॉलिशिंग में 6 लाख लाेग काम करते हैं। 5 लाख (80%) काम पर आ गए हैं।

गोल्ड: इंडस्ट्री में 30-40% कारीगर लौटे

ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के संयोजक पंकज अरोरा कहते हैं देश के 3 लाख से अधिक ज्वैलर्स में करीब 10 लाख कारीगर और मजदूर हैं। 10-15 दिनों से दिवाली की वजह से काम में फ्लो आया है। 3 से 4 लाख कारीगर काम पर लौट आए हैं। 5 लाख से अधिक कारीगर अभी काम पर नहीं लौटे हैं।

प्रॉपर्टी: खरीदी-बिक्री बढ़ी, रोजगार के अवसर भी बढ़े

नाहर ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन मंजू याग्निक कहती हैं कि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़े करीब 250 कारोबारों में जॉब में वृद्धि है। 2022 तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 15 लाख और जॉब आने का अनुमान है। मुंबई की एजलो रियल्टी के सीईओ कृष रवेशिया कहते हैं कि इस इंडस्ट्री से करीब 5.2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। कोरोना के बाद लोग तैयार घर खरीदने में रुचि ले रहे हैं, इसलिए रोजगार के अवसर बन रहे हैं।

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