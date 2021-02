Hindi News

Kangana Ranaut BMC Update | Kangana Ranaut Withdrew Suit Against BMC In Bombay High Court

फ्लैट में अवैध निर्माण का मामला: कंगना रनोट ने BMC के खिलाफ दायर केस बिना किसी शर्त के वापस लिया

एक घंटा पहले



कंगना के लिए केस लड़ रहे वकील विरेंद्र सराफ ने आज अदालत में इस केस को वापस लेने की जानकारी दी है।

एक्ट्रेस कंगना रनोट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका(BMC) के खिलाफ दायर मुकदमे को बिना शर्त वापस ले लिया है। बीएमसी ने साल 2018 में एक्ट्रेस के खार स्थित घर (फ्लैट) के अंदर किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा था। जिसके बाद एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस नोटिस को रद्द करने की अपील की थी। कंगना के लिए केस लड़ रहे वकील विरेंद्र सराफ ने आज अदालत में इस केस को वापस लेने की जानकारी दी है।

अदालत ने आज सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि एक्ट्रेस अगले 4 हफ्ते के अंदर फ्लैट में हुए निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं और BMC को तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले इसपर कोई भी निर्णय लेना होगा। अगर बीएमसी का आदेश कंगना के खिलाफ होता है तो वे आवेदन खारिज होने के दो सप्ताह बाद तक अदालत का फिर से रुख कर सकती हैं। इसपर कंगना के वकील ने और दो अतरिक्त सप्ताह का समय मांगा, जिसको लेकर बीएमसी ने इसपर जताई थी।

बिना शर्त के वापस लिया केस

कंगना की ओर से पहले कहा गया था कि उन्होंने डेवेलपर द्वारा किए निर्माण में कोई बदलाव नहीं किया है। इसपर बीएमसी ने विरोध जताया था। बाद में जस्ट‍िस पृथ्वीराज चव्हाण ने कंगना के वकील ने पूछा कि ये मुकदमा वापसी किसी शर्त के साथ है या बिना शर्त के। इसपर कंगना के वकील ने कहा कि ये मुकदमा वे बिना किसी शर्त के वापस ले रहे हैं।

BMC ने सोनू सूद केस का भी हवाला दिया

बीएमसी का केस लड़ रहे वकील अस्पी चिनॉय ने एक्टर सोनू सूद केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बीएमसी द्वारा बनाए कानून के तहत ही सोनू के आवेदन पर फैसला किया जाएगा। वहीं कंगना के वकील ने कहा कि सोनू सूद केस कोई मिसाल नहीं है क‍ि बीएमसी कंगना के नियमित‍ीकरण वाले आवेदन को खार‍िज कर दे और दूसरे दिन फिर उनके घर को ध्वस्त कर दे। इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आख‍िरकार कंगना को बीएमसी के आदेश के बाद 2 हफ्ते का समय दिया।

कंगना के एक ही इमारत में तीन फ्लैट

बीएमसी ने सितंबर 2020 में कंगना के घर में अवैध निर्माण करने की बात कहते हुए नोटिस जारी किया था। कंगना रनौत मुंबई के खार वेस्ट स्थित DB Breeze ( Orchid Breeze ) के 16 नंबर रोड के एक इमारत के 5वें मंजिल पर रहती है। इस मंजिल पर कंगना के कुल 3 फ्लैट है, जिनमें से एक फ्लैट 797 Sqft + दूसरा फ्लैट 711Sqft + तीसरा फ्लैट 459 Sqft का है। यह तीनों फ्लैट कंगना के नाम पर 8 मार्च 2013 में रजिस्टर्ड हुए हैं।

एक महीने में अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया था

कंगना के फ्लैट लेने के 5 साल बाद 13 मार्च 2018 में बीएमसी को इन फ्लैट्स के अंदर किये गए अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद 26 मार्च 2018 में बीएमसी की तरफ से कंगना के तीनों फ्लैट्स का मुआयना किया गया और उसी दिन कंगना को BMC Under 53/1 of MRTP act for unauthorized construction beyond plan के तहत नोटिस भेजा था। इस नोटिस को 27 मार्च 2018 को बीएमसी ने मंजूरी दी थी।

इस नोटिस में बीएमसी ने कंगना रनौत को एक महीने में बीएमसी के अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए या बीएमसी को इस पर जवाब देने के लिए कहा गया था।

