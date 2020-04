ट्विटर पर पोस्ट इन शायरियों में लगभग सभी में घरों पर सुरक्षित रहने का संदेश दिया गया है

दैनिक भास्कर Apr 14, 2020, 03:17 PM IST

मुंबई. महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे सख्ती से लागू करने का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनता के नाम अपने संबोधन में किया। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख भी इसे कड़ाई से लागू करने की प्रतिबद्धता दोहरा चुके हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने लोगों में लॉकडाउन के नियम को मनवाने के लिए एक अनूठा तरीका खोजा है। मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कई शायरियों को पोस्ट किया है। इसमें लगभग सभी में घरों पर सुरक्षित रहने का संदेश दिया गया है।

इन शायरियों के साथ साराभाई वर्सेज साराभाई सीरियल के कैरेक्टर रोशेश साराभाई की तस्वीरों के साथ पेश किया गया है। सीरियल में भी रोशेश बेतुकी शायरियां बोलते नजर आते हैं। जो लोगों को खूब पसंद आती थीं।

Shaving ke liye cream se better hai foam

During the lockdown, please stay at home#LockdownLessons #TakingOnCorona pic.twitter.com/IpNwBzOzQR — Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 14, 2020

मुंबई पुलिस के ट्वीट पर टीवी कलाकार राजेश कुमार ने रोशेश के अंदाज में धन्यवाद भी दिया है..

For all Rosesh poetry fans.. here is the video version of all poems.. courtsey @MumbaiPolice .

Chahe jao Paris ya phir Rome

U will be safe if you stay at home

Whoooopieeee!! @CPMumbaiPolice @sumrag @TheRupali @JDMajethia @sats45 @Deven_Bhojani @aatish304 pic.twitter.com/lyauFFiExx — Rajesh Kumar (@Rajesh_rosesh) April 14, 2020

कोरोना को लेकर पढ़िए मुंबई पुलिस के कुछ और मजेदार ट्वीट...

Every time you plan to go out unnecessarily with your ‘gang’ during #lockdown : pic.twitter.com/X0EPJEufGT — Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 13, 2020