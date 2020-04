दैनिक भास्कर Apr 22, 2020, 08:03 PM IST

मुंबई. ग्रीन जोन घोषित हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। यहां एक 65 साल के बुजुर्ग में कोरोना पॉजिटिव मिला है। नांदेड़ के सिविल सर्जन डॉ नीलकंठ बोशिकर ने कहा,'इस शख्स में कोरोना की पुष्टि मंगलवार शाम को हुई है। यह शहर के पीरबुरहानपुर इलाके का रहना वाला था। जिसके बाद उनके इलाके के लोगों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। उनकी ट्रेवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है।

नांदेड़ में बड़ी संख्या में फंसे सिख श्रद्धालु

महाराष्ट्र के नांदेड़ के गुरुद्वारा हजूर साहिब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। वे पंजाब वापस जाना चाहते हैं। लॉकडाउन के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से मिलने आज मैं दिल्ली आई। अमित शाह को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए धन्यवाद। मैं पंजाब सरकार से मांग करती हूं कि शिरोमणि अकाली दल ने जिन बसों का इंतजाम किया, उन्हें आने की इजाजत दी जाए।

हरसिमरत कौर बादल का ट्वीट...

Came to Delhi to meet HM @AmitShah ji & thank him for speaking to Maharashtra CM @OfficeofUT today to fast track repatriation of Sikh devotees stranded at Hazur Sahib. Now request Pb govt to give permission to buses arranged by SAD since 3 days to bring them back home at earliest